На позитивной ноте: Кейт Миддлтон созвонилась с бывшими узниками концлагеря

27.01.2021, 17:20, Разное

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В 2017 году принц Уильям и Кейт Миддлтон в рамках официального визита в Польшу посетили бывший нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф, в котором во время Второй мировой войны погибло 65 тысяч человек из 28 стран мира. В ходе визита герцог и герцогиня Кембриджские познакомились и пообщались с бывшими заключенными лагеря, в числе которых были Зигги Шиппер и Манфред Голдберг (сейчас им 91 и 90 лет соответственно). Сегодня, по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, Кейт созвонилась с ними по Zoom.

Хотя повод для виртуальной встречи был достаточно тяжелый, разговор собеседников получился с позитивной ноткой. В самом начале видео Зигги говорит герцогине:

Я был так счастлив, знаете. Мне был не нужен ваш муж. Вы единственная, кого бы я хотел сегодня увидеть.

Кейт на такую фразу рассмеялась и пошутила в ответ:

Но я все равно скажу ему, что вы очень скучали по нему. Он передавал вам поклон. Очень приятно видеть вас снова.

За организацию этого звонка отвечал фонд Holocaust Educational Trust (HET), который сотрудничает со школами, университетами и местными сообществами с целью рассказать молодым людям историю Холокоста и жизненные уроки, которые из него были вынесены. В ходе разговора к Кейт, Зигги и Манфреду присоединились два студента-амбассадора HET – Фарах Али и Максвелл Хорнер.

Манфред показывает фото со встречи с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в 2017 году

Отметим, что Штуттгоф был создан нацистами в 1939 году на территории, оккупированной Третьим рейхом Польши, вблизи города Штутово. За годы войны в этот лагерь попали около 110 тысяч заключенных, из которых около 65 тысяч погибли. В настоящее время Штуттгоф является государственным музеем.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Зигги Шиппер и Манфред Голдберг почтили память жертв Холокоста в Штуттгофе, 2017 год

Зигги и Манфред познакомились в этом лагере, попав туда в детском возрасте. Манфреду было всего 11 – он прибыл в концлагерь вместе с мамой и младшим братом, а его отец успел сбежать за две недели до этого в Англию и уже не смог связаться с семьей. Их воссоединение произошло только после освобождения Манфреда из лагеря в 1945 году.

К сожалению, это была сладко-горькая встреча, так как мой младший брат был убит в этом лагере, – рассказал Манфред Кейт Миддлтон. – <…> Вот что спасло мою жизнь. Я был всегда силен и крепок для своего возраста. Нам нужно было встать в очередь и продвигаться вперед, и вдруг позади я услышал “Если они спросят твой возраст, говори, что тебе 17”. А мне тогда только исполнилось 14. И как только эсэсовец задал мне этот вопрос, я ответил – 17. Я никогда не узнаю, спас ли этим тот человек мою жизнь. Я никогда его не видел снова. Он был за мной, я не знаю, куда его направили потом. Всех, кто был старше 17, отправляли на работы. Каждый день это была настоящая лотерея на выживание.

Манфред и Зигги

Зигги, в свою очередь, рассказал, что жил четыре года в гетто прежде чем его отправили в концлагерь. На поезде, предназначенном для перевозки животных, он попал в Освенцим.

Я не имел ни единого представления о том, что такое Освенцим. Они попросили нас все снять, затем помыли и почистили нас. У нас не было номеров на руках, но у меня был свой номер – 84 303. Я навсегда его запомнил. Как я могу такое забыть. Не смогу. Но хотел бы стереть это из своей памяти.

Затем Зигги был направлен в Штуттгоф, где и познакомился с Манфредом. Мать Зигги удалось в свое время сбежать в Великобританию, она нашла его впоследствии через Красный крест.

Манфред и Зигги