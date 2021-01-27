 

Зеленский отозвал закон о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству

27.01.2021, 17:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект №4288 “О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству”, о чем свидетельствуют данные на сайте ВР.

Этот законопроект была зарегистрирован после того, как 27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Зеленский своим проектом предлагал признать решение КСУ ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) и принятым в условиях реального конфликта интересов.

Предлагалось, что после принятия законопроекта Радой закон “О предотвращении коррупции” и Уголовный кодекс Украины будут действовать в той редакции, в которой они действовали до решения КСУ.

Кроме того, законопроект предлагал приостановить полномочия КСУ, а также начать конкурсный отбор на новых судей.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Законопроект был отозван после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации. 

На заседании 29 декабря 2020 года СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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