 

Верещук: Власть всегда плохая. Это работа власти – считаться плохой и пытаться делать хорошо

27.01.2021, 17:14, Новости дня
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Рост рейтинга оппозиционных партий и их руководителей – главы “Европейской солидарности” Петра Порошенко, “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко и “Батьківщини” Юлии Тимошенко – не означает, что избиратели готовы к их возвращению во власть. Такое мнение 26 января в своем Facebook высказала нардеп от пропрезидентской фракции “Слуга народа” Ирина Верещук.

“Что касается свежих политических рейтингов. КМИС говорит, что рейтинги конкурентов президента [Владимира] Зеленского и партии “Слуга народа” улучшаются: ЕС с Порошенко, ОПЗЖ с Бойко, “Батьківщина” с Юлией Тимошенко. Может и так, не буду комментировать корректность всех этих соцзамеров. Но дело в другом. Могут ли они реально претендовать на власть в стране? Хотят люди, чтобы они вернулись? Готовы ли мы к возвращению в прошлое?” – написала политик.

Она отметила, что любую власть всегда считают плохой.

“Феномен Зеленского и партии “Слуга народа” заключается именно в том, что украинцы не хотят и не могут позволить себе возвращение в прошлое. Хороша ли сегодняшняя власть? Наверное, нет. И проблемы с коронакризисом – не оправдание. Но власть всегда плохая. Это работа власти – считаться плохой и пытаться делать хорошо”, – резюмировала Верещук. 

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1576908875828963

26 января были опубликованы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. КМИС представил свежий рейтинг как партий, так и политиков Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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