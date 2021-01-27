 

Кабмин предлагает выделять до 150 тыс. грн трудовым мигрантам на открытие бизнеса в Украине

27.01.2021, 17:14, Новости дня
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Кабинет министров Украины планирует предоставлять гранты трудовым мигрантам, которые вернулись в Украину, для открытия бизнеса. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 27 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, трудовым мигрантам будут давать гранты в размере до 150 тыс. грн.

“Одно из главных условий – человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, той, которую выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и создавать новые рабочие места для Украины”, – заявил он.

Далее соответствующий законопроект передадут на рассмотрение Рады.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских “заробитчан” потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.

В феврале 2020 года Нацбанк Украины сообщал, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину около $12 млрд. По итогам первых семи месяцев 2020 года мигранты перевели в Украину почти $7 млрд. В мае НБУ прогнозировал, что по итогам года общая сумма переводов составит около $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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