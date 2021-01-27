 

С начала года выписано более тысячи административных протоколов за несоблюдение православного поста

27.01.2021, 17:11, Разное
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В общей сложности 1 156 человек были оштрафованы с начала года за несоблюдение православного поста. Об этом сообщает официальное издание РПЦ “Вестник протоиерея”.

С 1 января специально созданные комиссии, состоящие из представителя РПЦ и участкового инспектора полиции, выборочно проводили рейды по квартирам и частным домам россиян и проверяли холодильники на наличие постных продуктов. Нарушителям выписывались протоколы об административном правонарушении. Больше всего таких граждан было выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Бурятия, наименьшее в Еврейской АО и Чеченской республике. Нарушители поста за месяц пополнили бюджет РПЦ на 30 миллионов рублей

– Хотелось бы обратиться к гражданам. Необходимость соблюдать пост не репрессивная мера, а вводится для вашего физического и ментального здоровья, поэтому просьба отнестись к ней серьёзно, а на деньги, выплаченные вами в качестве штрафа, можно купить тех же постных продуктов, – обратился к населению председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов.

Пункт о соблюдении гражданами православного поста вошёл в обновлённый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с 1 января 2021 года. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, а в случае повторного нарушения поста в течении одного календарного года – 5 000 и до двух месяцев исправительных работ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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