Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек, в том числе Никиты Исаева

27.01.2021, 17:08, Разное

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Группа сотрудников ФСБ, следившая за политиком Алексеем Навальным и предположительно организовавшая его отравление, отравила еще нескольких человек. Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с Der Spiegel.

Расследователям удалось доказать причастность сотрудников ФСБ к смертям политика Никиты Исаева, журналиста Тимура Куашева и активиста Руслана Магомедрагимова.

Убийство Никиты Исаева

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва скончался Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Незадолго до поездки в Тамбов глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и возлюбленная Алина Жестовская (Львова). Вот как она описала события: «Ночью я проснулась, взяла телефон. На часах было 01:12. <…> Потом проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит: „Отравился, отравился, похоже“. Больше он ничего сказать не смог. Его ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол».

Алина позвала проводника, но остановить поезд сразу было нельзя — вокруг был лес, а на ближайшем полустанке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. Пришлось ехать до следующей станции — Узуново, что заняло еще около часа. Тем временем пульс у Исаева уже не прощупывался, зрачки не реагировали, пальцы и губы посинели. Когда поезд пришел на станцию, прибывшие врачи констатировали смерть. Еще до результатов экспертизы тело кремировали (по словам бывшей супруги, кремация исполняла волю покойного), а когда экспертиза наконец-то была закончена, официальным диагнозом стал сердечный приступ. Жестовская вскоре после описываемых событий стала говорить, что Исаев умер именно от сердечного приступа, а все, кто говорит об отравлении Исаева (или отравлении Навального), — просто пиарятся.

Судя по анализу передвижений известных нам отравителей из ФСБ, следовать за Исаевым начали во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года. Сопоставляя данные из базы перелетов с известными нам поездками Исаева, о которых он писал в соцсетях, мы нашли 7 совпадений по городу и дате поездки (не считая его последнего визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющейся в распоряжении Bellingcat. В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального — Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием).

Были также трое других ФСБшников — Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов.

Любопытно, что именно при поездке в Тамбов, где и произошло отравление, ни один из них под своими именами в базе не обнаруживается, что означает либо использование других имен, либо зачистку базы, либо то, что убийцы использовали автомобиль (из Москвы до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако нам удалось узнать по метаданным телефона одного из пяти отравителей, что он действительно был в Тамбове 1 ноября 2019 года. Мы не можем сказать, кто именно из пятерых, так как Bellingcat предполагает, что эта информация может поставить под угрозу его источник.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он имел тесные контакты с администрацией президента еще со времен Суркова и был абсолютно лояльным Кремлю политиком. Он сотрудничал, например, с Василием Якеменко, а в последнее время активно общался также и с Александром Малькевичем (правой рукой Евгения Пригожина). Он нередко выступал на госканалах, критиковал Навального, хотя сам причислял себя к оппозиции, а свою политическую деятельность строил на борьбе за экологию в регионах. Более того, в 2019 году ему светила неплохая карьера в партии «Справедливая Россия», депутат Олег Шеин познакомил его с Сергеем Мироновым, они договорились о сотрудничестве, и, если бы все пошло по плану, в 2021 году Исаев выдвигался бы Госдуму от эсэров.

И все же что-то, возможно, тревожило Исаева. Его родственники и друзья вспоминают, что с июня 2019 года он обсуждал возможность вывезти семью за границу (об угрозах он не говорил, но его знакомый, общавшийся с ним в июне, утверждает, что в этот момент он «явно чувствовал себя не в своей тарелке»). Также двое близко знакомых с Исаевым людей сообщили, что незадолго до смерти он стал подозревать, что Алина Жестовская «приставлена к нему», и собирался от нее избавиться. Жестовская познакомилась с Исаевым в поезде, стала работать с ним на безвозмездной основе и вскоре заменила ему часть его команды, приняв на себя его обязанности, в том числе контролируя его график.

Никто из окружения Исаева не имеет сколь-нибудь правдоподобного объяснения, чем провластный «патриот» мог не угодить ФСБ. Конфликты с региональными властями едва ли могли быть причиной убийства — родственники и знакомые Исаева уверены, что если бы федеральные власти были недовольны какой-то его деятельностью, им было бы достаточно просто намекнуть.

Одной из гипотетически возможных интерпретаций событий могло бы быть то, что Никита Исаев работал не только на АП, но и на российские спецслужбы, например, на СВР — его частые поездки за границу, в том числе в качестве «сотрудника страховой компании» и «специалиста по экспорту», могли быть идеальным прикрытием для такой работы. Кроме того, тот факт, что он быстро нашел взаимопонимание с Сергеем Мироновым, говорит в пользу этой гипотезы (среди ближайших помощников Миронова — два офицера СВР). В таком случае что-то в действиях Исаева, что могло быть интерпретировано спецслужбами как предательство, могло стать поводом для убийства.

Однако пока у нас нет никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, отмечает The Insider.