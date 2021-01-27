В Сети обсуждают фото Пугачевой и Галкина в шубах и теплых шапках

27.01.2021, 17:00, Разное

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В фан-аккаунте Лизы Галкиной в микроблоге Instagram появилось фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина в шубах и причудливых теплых шапках. Подписчики отметили, что звездная пара любит одеваться в одном стиле и всегда тщательно подбирает образы.

Примадонна позировала на снимке в норковой шубе и меховой шапке, а ее супруг также был в шубе и в интересной шапке-ушанке. Фолловеры оценили зимние наряды артистов, но отметили, что в современном мире натуральные меха уже не так пользуются популярностью. Раньше шубы считались предметов роскоши, а сейчас большинство звезд отдает предпочтение искусственным материалам. Некоторые комментаторы отметили, что любовь к мехам передалась и дочери знаменитой пары. Лиза Галкина носит в школу белую плюшевую шубу, которая пришлась ей по душе.

Ранее фан-аккаунты Пугачевой и Галкина писали о том, что знаменитости вместе уже 19 лет, из них в законном браке – 9. С самого начала отношений поклонники критиковали пару за большую разницу в возрасте, но это не помешало певице и юмористу создать крепкую семью и растить двойняшек.