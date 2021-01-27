СМИ: Кристина Асмус подала на развод с Гариком Харламовым из-за его матери

27.01.2021, 17:00, Разное

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В СМИ недавно появилась информация о том, что Кристина Асмус решила подать на развод с Гариком Харламовым из-за его матери. Инсайдеры утверждают, что свекровь с самого начала была против того, чтобы юморист и актриса регистрировали свои отношения.

Гарик Харламов вырос в неполной семье и воспитывался матерью. Своего отца он видел только на фотографиях. В результате, резидент Comedy Club очень привязан к родительнице. Однако на одной из программ, где она присутствовала, артист практически открытым текстом сказал о сложном характере матери. Свекровь была против развода сына с первой женой, а по поводу Кристина Асмус говорила, что «она не та, за кого себя выдает».

После того, как звезда «Интернов» сыграла в нашумевшем фильме «Текст», пользователи начали писать в соцсетях Наталье Игоревне. В результате, мать юмориста удалила все снимки, на которых была запечатлена с невесткой. Свекровь оставила только фото, на которых есть Гарик Харламов с ее внучкой. Поэтому СМИ предполагают, что мать Гарика Харламова не смирилась с откровенными сценами, в которых снялась ее невестка.

Несмотря на развод, резидент Comedy Club и его бывшая жена продолжают совместно воспитывать дочь Варвару. Ради ребенка экс-супруги устраивают походы в кино и нормально общаются.