Ирина Горбачева впервые прокомментировала роман с Антоном Савлеповым

27.01.2021, 17:00, Разное

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В своем микроблоге Instagram Ирина Горбачева решила пообщаться со своими подписчиками. Большинство вопросов касались личной жизни актрисы, поэтому она впервые открыто прокомментировала роман с экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Прошлым летом фанаты начали подозревать Ирину Горбачеву в романтических отношениях с музыкантом. В последние дни 2020 года артистка подтвердила, что действительно встречается с Антоном Савлеповым. Звезда сериала «Чики» поделилась некоторыми подробностями их личной жизни. Подписчики спросили в сторис, как пара познакомилась. Ирина Горбачева ответила, что она сидела в парке, а Антон Савлепов попросил подсказать, где находится автовокзал. При этом, музыкант отметил, что уже полдень, а он еще не попал домой.

Также возлюбленная экс-солиста Quest Pistols призналась, какой у нее самый большой страх. По словам актрисы, она опасается плохого интернета, так как живет с возлюбленным в разных странах и общается по видеосвязи. Ирина Горбачева не уточнила, когда начался их роман. В 2019 году артистка снялась в клипе музыкального коллектива «Агонь», который основал музыкант. Летом прошлого года она поздравила Антона Савлепова с днем рождения в своем микроблоге Instagram.

Шесть лет назад актриса вышла замуж за своего коллегу Григория Калинина. В 2018 году пара развелась, так как Ирина Горбачева не стала терпеть постоянные измены мужа.

Источник: graziamagazine.ru