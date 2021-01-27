 

Лечение новорожденных антибиотиками приводит к замедлению роста у мальчиков

27.01.2021, 16:58, Разное
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О влиянии воздействия антибиотиков в раннем возрасте на массу тела известно давно: так, прием трех и более курсов препаратов до 2 лет связан с повышенным риском ожирения у детей. В новом исследовании ученые из Израиля, Германии и Финляндии проанализировали последствия применения антибиотиков в неонатальный период. Они использовали данные 12,4 тысяч детей, родившихся в больнице Университета Турку с 2008 по 2010 год. Более 1,1 детей (9,3% когорты) получали препараты в течение первых 14 дней после рождения.

Оказалось, что у мальчиков, которым потребовалось лечение антибиотиков вскоре после рождения, был значительно меньший рост по сравнению со сверстниками, не получавших такой терапии. У этих детей также были трудности с набором веса с 2 до 6 лет. Примечательно, что у девочек, получавших антибиотики в первые дни жизни, этих проблем не было, и пока ученые не нашли объяснение этому феномену. 

Авторы исследования также выявили связь между воздействием антибиотиками в первые 14 дней жизни с нарушением микробиома кишечника, который не восстанавливался вплоть до 2 лет. В то же время у малышей, получавших антибиотики с 1-2 лет, численность и разнообразие бактерий в кишечнике было выше по сравнению с контрольной группой. Исследователи сопоставили эти данные с когортой из 535 детей, родившихся в Германии, которых лечили антибиотиками в неонатальный период, и получили те же результаты: в отличие от девочек мальчики имели более низкий рост и меньший ИМТ.

Ученые также провели дополнительные эксперименты на мышах, в ходе которых животным пересадили микробиоту из кишечника новорожденных, получавших антибиотики. Результаты подтвердили гипотезу исследователей: у самцов, в отличие от самок, наблюдалась задержка роста и набора веса.

«Антибиотики могут быть жизненно важны для новорожденных, но наши результаты показывают, что их использование может иметь долгосрочные последствия, которые необходимо учитывать», – сообщили авторы исследования.



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