Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

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27.01.2021, 16:48, Новости дня
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Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет положительно скажется на безопасности Европы, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Информацию об этом передает ТАСС.

Во вторник президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ.

В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись РФ и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.



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