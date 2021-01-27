 

Названа доля детей в общей статистике заболевших COVID-19

27.01.2021, 16:48, Новости дня
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Дети составляют около 8-10% в общей статистике случаев заражения коронавирусом в России, максимальное число заболевших приходится на подростков 13-15 лет, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Примерно 8-10% среди всей заболеваемости [ковидом в России] приходится на детей, болеют дети всех возрастных групп, максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13-15 лет», – сказал он, выступая на семинаре «COVID-19»: новый вызов человечеству», передает ТАСС.

Горелов отметил, что число заболевших по половому признаку принципиально не различается. Он также добавил, что тяжелую форму коронавирусной инфекции у детей регистрировали крайне редко – в 0,2% всех случаев (что существенно ниже, чем у взрослых). Кроме того, у 49,9% детей инфекция протекала в легкой форме, а у 32,3% – бессимптомно.

По словам Горелова, у взрослых максимальное число заражений приходится на категорию от 20 до 60 лет. У порядка 20% заболевание протекает тяжело и требует особого внимания, а в 5% случаев – реанимации. Наиболее тяжелое течение инфекции наблюдается у людей старше 65 лет.

За минувшие сутки в РФ выявлен 17 тыс. 741 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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