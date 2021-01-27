 

Боевики ИГ во второй раз за неделю напали на правительственные силы в пустыне на востоке Сирии

27.01.2021, 16:44, Разное
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Вечером во вторник, 26 января, произошло нападение ячейки ИГ на колонну военной техники правительственных сил в провинции Хомс. Атака была совершена неподалеку от населенного пункта Эс-Сухне на федеральной трассе, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор.

Целью террористов стали танк и два бронеавтомобиля САА. По информации протурецких СМИ, экипажи были убиты, а техника выведена из строя. Конкретное число жертв не уточняется.

Количество нападений террористов “Исламского государства” на конвои правительственных сил на востоке Сирии значительно увеличилось с конца декабря 2020 года. Боевики убили десятки солдат и офицеров САА за последний месяц, атакуя колонны на трассе Пальмира – Дейр эз-Зор.

Несмотря на проведение рейдов по зачистке территорий вокруг шоссе, это уже второе нападение террористов за последнюю неделю. Так, 24 января, боевики ИГ в ходе атаки на колонну САА убили троих и ранили еще десятерых военнослужащих правительственных сил.

По слухам, распространяемым в сирийских оппозиционных СМИ, рост потерь среди правительственных сил может быть связан с выводом “ЧВК Вагнера” с востока Сирии.



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