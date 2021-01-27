Первая «экоскамейка» в городе

27.01.2021, 10:29, Новости

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В Рыбинске на Волжской набережной установили экоскамейку.

Уличная мебель изготовлена на ярославском предприятии, которое специализируется на изготовлении изделий из пластика, бывшего в употреблении. На производство материала для скамейки ушло порядка 30 килограммов вторсырья, примерно 5000 полиэтиленовых пакетов.

Скамейка – подарок городу от предпринимателя Аллы Михайловской, которая родилась в Рыбинске. В бизнес по созданию уличной мебели из вторсырья в прошлом музейного работника привел подход осознанного потребления и минимизации отходов.

– Очень часто люди спрашивают, как на самом деле это работает, что можно сделать, если начать собирать мусор раздельно. А это может быть красивое современное и надежное изделие, которым можно пользоваться. Этим подарком хочется показать горожанам, что все можно переработать. Если собирать и сортировать мусор: пластик, железо, стекло – все это может новую жизнь новым изделиям, – рассказала Алла Михайловская, руководитель предприятия по переработке вторсырья «Умная SREDA».

Основной материал скамейки — полимерный композит, который на 30% состоит из пластика и 70% из речного песка. В качестве сырья используется безопасный для человека пластик 2 и 4 категории, который при переработке нагревается до температуры плавления и смешивается с песком. В процессе создания композита на производстве пластик не горит и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. В результате получается прочный экологичный материал, сравнимый по характеристикам и с деревом, и с бетоном. В результате производства двух лавочек сохраняется одно дерево. Один мини-завод по производству полимерпесчаной мебели способен спасти от вырубки 10 тысяч квадратных метров леса и переработать 5 тонн пластиковых отходов за 1 месяц. Из такого объема можно сделать 150 различных изделий малых архитектурных форм для благоустройства города: скамеек, урн, кашпо, навесов, беседок, парковых диванов и т.д.

Первыми скамейку оценили пожилые рыбинцы. Как элемент благоустройства скамейка подходит для установки на общественной и придомовой территории, а также на индивидуальном участке.

– В нашем микрорайоне очень много пожилых людей. Сейчас, когда ездить и ходить особенно никуда, остается одно – посидеть на лавочке. Было бы неплохо, если бы такие скамейки установили в микрорайонах, – поделилась жительница города Ирина Дорофеева.

Пресс-служба администрации горда Рыбинска