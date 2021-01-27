Рыбинские школьники стали победителями I Всероссийского оффлайн-конкурса «Мир самбо»

27.01.2021, 9:27, Новости

Теги: Конкурс, Спорт

Учащиеся рыбинской школы №17 им. А.А. Герасимова приняли участие в I Всероссийском оффлайн-конкурсе «Мир самбо» среди школьных и студенческих команд.

Три команды школы заняли четвертое, третье и первое место в своих возрастных категориях. Победителей чествовали в родной школе и поздравляли организаторы конкурса.

В I Всероссийском оффлайн-конкурсе «Мир самбо» приняли участие более полутора тысяч школьников со всей страны. Рыбинск стал единственным участником от Ярославской области. Состязания проходили дистанционно, по четырем конкурсным номинациям: интеллектуальная викторина «Знатоки самбо», проектная работа «Легенды о самбо нашего края», спорт-режим «Быстрее, выше, сильнее!» и демо-самбо.

Школьная команда «Борцы» в возрастной категории учащихся 11-14 лет награждена грамотой за IV место общекомандное место. Команда «Борцы России» среди учащихся 7-10 лет заняли третье общекомандное место, а команда «Виктория» (15-17 лет) получили кубок победителя за первое место в своей возрастной группе.

В 2019 году школа №17 получила статус сетевой площадки федерального центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо». Учебное учреждение реализует всероссийский проект «Самбо в школу», который получает финансовую поддержку на уровне министерств образования и спорта: форму для спортсменов, методические разработки – для педагогов и тренеров.

– Школа №17 показывает глубокую интеграцию образовательной организации и профессионального спорта. Сформирован тандем кадрового резерва. У нас тренер, который работает в профессиональном спорте, пришел в школу учителем, – рассказала Светлана Серебрякова, директор СОШ №17 .

В школе третий урок физкультуры в неделю – это занятие по самбо. Ребята занимаются в отдельном классе.

– Ребята ждут этого урока. И мне как тренеру это очень приятно, – отметил Игорь Антропов, учитель физкультуры, тренер по борьбе самбо.

И если для малышей занятия носят больше общеукрепляющий характер, то для старшеклассников – полноценные тренировки. Продолжение их – в спортивном клубе «Рысь-самбо 76».

Юных самбистов в режиме прямого включения поздравили организаторы российского конкурса – председатель ОГФСО «Юность России» Алан Абаев, а лично на церемонии награждения – Вице-президент Ярославской областной федерации самбо Артем Аристов, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики Олег Кондратенко и первый заместитель департамента образования Светлана Смирнова.

Пресс-служба администрации города Рыбинска