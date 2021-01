Пэрис Хилтон призналась, что скоро станет матерью близнецов

27.01.2021, 16:26, Разное

В августе прошлого года известная it girl нулевых Пэрис Хилтон рассказала изданию The Sunday Times о том, что мечтает стать матерью и, по совету своей давней подруги Ким Кардашьян, на всякий случай заморозила яйцеклетки. Спустя месяц в подкасте LadyGang Пэрис призналась, что хочет родить двойняшек – мальчика и девочку – и уже даже выбрала имя для своей будущей дочки – Лондон. Судя по вышедшему на днях подкасту The Trend Reporter, 39-летняя Пэрис сделала еще один шаг к достижению цели.

Мы уже приступили к процедуре ЭКО: благодаря ей я смогу выбрать близнецов, если захочу. Об этом мне рассказала Ким Кардашьян, раньше я в теме не разбиралась. Я счастлива, что она дала мне хороший совет и познакомила со своим доктором (двоих младших детей для Ким Кардашьян и Канье Уэста выносила суррогатная мать – прим. ред.).

Пэрис призналась, что решилась на ЭКО, потому что хочет быть уверенной в том, что у нее родятся двойняшки – мальчик и девочка. Певица отметила, что уже прошла процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток:

Было тяжело, но я знаю, это того стоило. Мне делали эту процедуру пару раз.

Стоит отметить, что рядом с Хилтон все время находится ее 39-летний бойфренд, бизнесмен Картер Реум, с которым Пэрис начала строить отношения в 2019 году. При этом познакомились они более 10 лет назад.

Картер парень моей мечты, – также в подкасте рассказала Пэрис. – Мы постоянно говорим о будущей свадьбе, выбираем имена нашим детям. Я рада, что начинается новый этап в моей жизни.

Что касается процедуры ЭКО, то Пэрис отметила:

Когда рядом с тобой партнер, который во всем тебя поддерживает и делает все, чтобы ты чувствовала себя принцессой, все воспринимается уже не так тяжело. Я верю в то, что семья и дети – это смысл жизни. Я до сих пор не прошла через этот опыт, потому что рядом не было человека, который бы заслуживал мою любовь. А сейчас я его нашла.