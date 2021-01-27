 

Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии

27.01.2021, 16:20, Новости дня
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Украинский певец Сергей Бабкин, у которого медики диагностировали редкое заболевание глаз, в интервью, опубликованном 27 января на сайте издания “КП в Украине” заявил, что никогда не жаловался на зрение.

По словам артиста, впервые он ощутил боль в глазах после участия в шоу, одним из заданий которого было, не моргая, выдержать как можно дольше взгляд соперника. Спустя какое-то время Бабкин заметил, что не может прочитать надпись на этикетке. Тогда он задумался о том, что нужно проверить зрение, но помешала болезнь – в августе 2020 года артист вместе с женой Снежаной Бабкиной заразился коронавирусом.

Певец отметил, что начал проходить медосмотр 9 января 2021 года, который растянулся на три дня. После осмотра Бабкин узнал, что у него выявили редкое заболевание глаз. Он отметил, что врачи не могут сказать, что могло послужить его причиной.

Из-за отсутствия в Украине необходимых для проведения операции медикаментов артист отправится на лечение в Австрию.

Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдется ему обследование и операция в зарубежной клинике, но не стал озвучивать точную стоимость.

Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где проживает в настоящее время вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

24 января 2021 года артист сообщил, что у него диагностировали отслоение сетчатки и ему предстоит операция на глазах в Австрии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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