 

Сийярто: Венгрия продолжит принимать украинских военных на реабилитацию и детей с востока Украины на отдых

27.01.2021, 16:20, Новости дня
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Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей с востока Украины на отдых, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе рабочего визита в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

“Чтобы еще раз подчеркнуть наши добрые намеренья, я хочу сказать, что мы будем продолжать предоставлять гуманитарную поддержку Украине”, – сказал он.

Сийярто сообщил, что к этому моменту 2300 украинских детей с восточных территорий Украины отдыхали в Венгрии. Если ситуация с эпидемией позволит, то этим летом программа продолжится.

Также глава МИД Венгрии указал, что его страна предоставила лечение 42 военным, пострадавшим в результате войны на Востоке Украины.

“И, конечно, мы готовы продолжать эту программу. Мы надеемся, что наши медицинские возможности (но это зависит от ситуации с эпидемией) будут такими, что мы сможем продолжать и эту программу”, – добавил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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