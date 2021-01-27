 

Кабмин назначил двух врио членов правления “Укрзалізниці”

27.01.2021, 16:20, Новости дня
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Кабинет Министров Украины на заседании 27 ноября назначил двух временно исполняющих обязанности членов правления АО “Укрзалізниця”, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан в Facebook 27 января.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей членов правления “Укрзалізниці” на Александра Перцовского (директор филиала “Пассажирская компания” “Укрзалізниці”), а также на Романа Черницкого (директор компании по инфраструктуре).

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/478617953531182

21 октября прошлого года Кабмин уже назначал Перцовского и Черницкого врио членами правления “Укрзалізниці” на три месяца, сообщило агентство “Интерфакс”.

По информации Центра транспортных стратегий, до работы в руководстве АО “Укрзалізниця” Перцовский занимал должность первого заместителя главы “Укрпошты” Игоря Смелянского. В “Укрпошту” он попал 1 октября 2016 года. До этого он был руководителя по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Черницкий в марте 2019 года возглавлял “Львовскую железную дорогу” (региональный филиал “Укрзалізниці”). С 2016 по 2017 годы был заместителем начальника по инфраструктуре “Львовской железной дороги”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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