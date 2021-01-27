Рада создала временную следственную комиссию по проверке “Укрзалізниці”

27.01.2021, 16:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада на заседании 27 января создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За проект постановления №3432 проголосовали 283 народных депутата.

В пояснительной записке сказано, что в 2019 году “Укрзалізниця” показала “наихудшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности”.

“Резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходят с начала 2017 года по настоящее время. В период с 2018-го по настоящее время был принят ряд регламентных документов, по которым предприятие, имеющее стратегическое значение для национальной безопасности и обороны Украины, практически выведено под управление непрофессиональных иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления”, – считают инициаторы создания ВСК.

Среди заданий комиссии – проверка и оценка состояния “Укрзалізниці”, проверка закупок, рациональности использования госимущества, профессионального соответствия членов правления и набсовета компании.

В состав ВСК вошли 13 надепов: девять от “Слуги народа” и по одному от фракций “Батьківщина” и “Оппозиционная платформа – За жизнь”, а также групп “Довіра” и “За майбутнє”. Главой комиссии избрали нардепа от “Слуги народа” Юлию Гришину, ее заместителем – депутата от ОПЗЖ Федора Христенко.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—