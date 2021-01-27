Белорусская милиция накрыла зоомагазин с животными антигосударственного окраса

27.01.2021, 16:11, Разное

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Минская милиция арестовала сотрудников и владельцев зоомагазина, реализовывавшего животных экстремистского окраса. В продаже находились птицы, рыбки и различные грызуны: мыши, крысы, кролики и морские свинки лабораторных пород.

Преступникам предъявили обвинения в экстремизме, жестоком обращении с животными и использовании незарегистрированной символики. О нарушении этих законов сообщил ветеран органов госбезопасности, посетивший магазин.

«Зашёл купить витамины для кошки, продавщица даёт капсулы красно-белого цвета, а у самой рецепт “клубника со сливками” лежит на прилавке. Вот тут у меня и закрались первые сомнения. И вдруг она спрашивает, не нужен ли мне ещё какой-нибудь пушистый приятель, и клетку показывает, а там белая крыса с красными глазами сидит. После этого я сразу же вызвал милицию. Совершенно недопустимо, когда враждебные государству элементы используют животных в целях своей гнусной пропаганды», — говорит пенсионер.

В качестве вещественного доказательства, белого петуха с красным гребешком поместили в экстремистский курятник во дворе изолятора временного содержания на улице Окрестина. Сюда же ранее доставили кота, задержанного за пикет с БЧБ-символикой.

Остальных животных передали государственной ветеринарной станции, где на них надели ошейники синего цвета. Зверьков небольшого размера, птиц и рыбок окрасили в цвета государственного флага пищевыми красителями.

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