 

Иммунолог: COVID-19 стало сложно найти новых «жертв»

27.01.2021, 16:06, Разное
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COVID-19 становятся все сложнее находить своих новых «жертв». Такого мнения придерживается иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам доктора, коронавирусу на сегодняшний день тяжело найти человека, который будет не заражен, не вакцинирован и не контактировавшего с инфекцией в любой форме. Этот процесс является естественным для любой эпидемии.

Отмечается, что в РФ завершилась фаза постепенного роста заболеваемости, сейчас наблюдается период стабилизации. Как считает врач Евгений Тимаков, к середине весны 2021 года количество инфицированных снизится в два раза. Процесс будет развиваться волнообразно, поскольку иммунитет обычно снижается после зимы.

В РФ в середине января началась массовая вакцинация против COVID-19. По словам президента страны Владимира Путина, препарат является лучшим во всем мире. Граждане могут сделать прививку вакциной «Спутник V», эффективность которой составила больше 91%.

Источник: iz.ru



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