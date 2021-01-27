 

Роза Сябитова всегда берет на съемки «Давай поженимся!» лекарства

27.01.2021, 16:06, Разное
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Ведущая программы «Давай поженимся!» показала закулисье съемочного процесса. Роза Сябитова провела подписчикам экскурсию по гримерке и призналась, что всегда берет с собой лекарства.
Необходимые препараты телеведущая хранит в специальных боксах. По словам Розы Сябитовой, она никогда не приезжает на съемки без личной аптечки. Кроме этого, знаменитость берет в студию огромный чемодан, в котором размещаются ее наряды. На телеканале она появляется за несколько часов до съемок, ведь только на грим у нее уходит 1,5 часа. Принимать пищу телесвахе приходится в перерывах между работой, а также она успевает во время трапезы почитать сценарий.

Роза Сябитова пояснила поклонникам, что у нее также есть специальная сумка, в которую она складывает подарки от участников программы «Давай поженимся!». Чаще всего ей преподносят сладости. Как отметила знаменитая телесваха, из-за пандемии она гримируется в специальном мобильном помещении одна. Кроме этого, на площадке шоу все используют маски, дезинфекторы и перчатки, следуя рекомендациям, данным в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: slovodel.com



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