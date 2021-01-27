Ученые рассказали, есть ли угроза для жизни при столкновении галактик

27.01.2021, 16:06, Разное

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Японские ученые, представляющие Токийский университет, рассказали, какие возможны сценарии при столкновении различных галактик. Исследования проводились в связи с тем, что на Млечный путь надвигается галактика Андромеда.

Как уверяют ученые, угрозы для жизни людей нет. Японские исследователи задались целью изучить возможные последствия столкновений, применив матмодель на суперкомпьютерах. Понимание механики данного процесса поможет предсказать возможные будущие столкновения. Моделирование показало, что сценарии «космических ДТП» могут быть абсолютно разными. Ранее исследователи считали, что столкновение галактик приводит к увеличению активности в центре массивных черных дыр. Однако исследование показало, что они могут не только наращивать действия, но и прекратить любую активность. При этом, оба эти случая астрономы наблюдают в рентгеновском диапазоне и предпринимают попытки на практике зафиксировать подтверждение.

При лобовом столкновении галактик, когда меньшая из них влетает в большую, возможен отрыв материи и части звезд, которые в теле чужой галактики превращаются в родные. Ученые установили, что эти процессы практически не сказываются на массивных черны дырах в ядре. В результате, лобовой удар, которым заканчивается слиянием, неспособен привести к звездным катастрофам.

Источник: 3dnews.ru