 

МИД призвал Иран не предпринимать затрудняющие выполнение ядерной сделки шаги

27.01.2021, 15:54, Новости дня
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Москва рассчитывает, что Тегеран не станет предпринимать шаги, которые затруднят полное выполнение Ираном ядерной сделки, заявили в МИД России.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что, несмотря на регулярные атаки и санкционные нападки со стороны предыдущей администрации США, «ядерная сделка» устояла. «Время доказало, что реальной альтернативы «ядерной сделке» не существует. Все рецепты, необходимые для успешной реализации СВПД, заложены в нем самом. При этом, разумеется, за два с половиной года с того момента, как США вышли из сделки и принялись создавать препятствия ее реализации другими странами, накопилось немало проблем, без решения которых невозможно эффективно обеспечить тщательно выверенный баланс интересов, на котором изначально строился СВПД», – передает РИА «Новости» заявление МИДа.

Со стороны новой американской администрации идут сигналы о намерении отказаться от курса на подрыв всеобъемлющих договоренностей и вернуться к выполнению своих обязательств по резолюции СБ ООН 2231, как это и предписано статьей 25 Устава ООН, подчеркнули в дипведомстве.

«Если эти заявления будут подкреплены конкретными делами, то это можно только приветствовать. Исходим из того, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий. Тут не нужно ничего усложнять или изобретать заново. Надо строго руководствоваться буквой СВПД», – заявили в российском МИД.

«От Ирана в данном контексте требуется готовность незамедлительно ответить «разморозкой» своих добровольных обязательств, которые ранее были приостановлены… Встречные подвижки Вашингтона и Тегерана потребуют определенной синхронизации, и ориентиром в данном отношении должна служить буква СВПД… Движение в этом направлении – в наших общих интересах, включая Иран, который, как мы надеемся, не станет предпринимать шагов, которые затрудняли бы ему возвращение к полному соблюдению требований СВПД», – констатировали в МИДе.

Ранее министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в случае, если США снимут санкции с Тегерана.

Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена тем, что Иран отошел от добровольных обязательств в рамках СВПД по ядерной программе, но в корне проблемы лежит несоблюдение обязательств со стороны США.

Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В МИД РФ отмечали, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Иран заявлял, что если новая администрация США избавится от «черных пятен прежних четырех лет» и вернется к выполнению ядерной сделки, то Тегеран будет готов сделать то же самое. 



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