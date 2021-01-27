 

Путин предупредил о гибели цивилизации в случае глобального конфликта

27.01.2021, 15:50, Разное
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Российский лидер отметил, что влияние международных институтов сегодня слабеет, а число региональных конфликтов неуклонно растет. По его словам, система глобальной безопасности перестала нормально функционировать.

Президент напомнил, что в XX веке подобные проблемы привели ко Второй мировой войне. Глава страны выразил надежду, что сегодня такой глобальный конфликт невозможен. “Иначе он означал бы конец цивилизации”, – сказал Путин.

Также российский лидер прокомментировал на форуме отношения Европы и России. Нынешнюю ситуацию президент назвал “ненормальной” и призвал коллег вернуться к позитивной повестке.

Путин подчеркнул, что их связывает общая культура. Крупные политические деятели прошлого не раз говорили о развитии отношений Европы и России и настаивали на создании единого пространства, сообщает РИА Новости.

Высказался президент о внутренних приоритетах России. Путин отметил, что в число главных задач государства входят демографическое развитие и сбережение народа, повышение благополучия людей, защита их здоровья.

“Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи”, – сказал глава страны.



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