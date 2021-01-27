Дебют на подиуме: 16-летняя дочь Хайди Клум Лени открыла Неделю моды в Берлине

27.01.2021, 15:32, Разное

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В середине декабря 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум и менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе – Лени – впервые появилась на обложке глянца. И не какого-нибудь, а сразу немецкого Vogue. И если фотосессия проходила под крылом знаменитой мамы – и на обложке они позируют вместе, то вот дебют на Неделе моды в Берлине прошел для Лени в гордом одиночестве. Она дала старт этому мероприятию, приняв участие в диджитал-показе и представив 25 образов от немецких дизайнеров – в том числе Kaviar Gauche, Michael Sontag и Lala Berlin.

Опубликовав несколько фотографий в Instagram, Лени написала:

Моя первая работа для @mbfw.berlin DER BERLINER SALON – Edition X.

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Публикация от DER BERLINER SALON (@derberlinersalon)

Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала свой собственный путь. Я знаю, что по какому бы пути ты не пошла, ты будешь самой собой. Ты всегда точно знаешь, чего хочешь и чего не хочешь. Ты не мини-версия меня, и я счастлива, что теперь ты наконец сможешь показать, какая ТЫ есть на самом деле. Эта обложка Vogue – лучший первый шаг в карьере, о которой ты мечтаешь. И даже несмотря на то что мне немного сложно отпустить тебя в этот мир, я всегда сделаю все для того, чтобы ты была счастлива и все твои мечты исполнились. Я горжусь быть твоей мамой, – написала Хайди на немецком языке в Instagram после выхода обложки журнала.

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Публикация от DER BERLINER SALON (@derberlinersalon)

Лени появилась на свет 5 мая 2004 года. Отцом девочки стал бизнесмен и успешный менеджер “Формулы-1” Флавио Бриаторе. Но несмотря на бурный роман модели и миллионера, их отношения закончились еще во время беременности Хайди. Она ушла от обеспеченного бойфренда и вскоре встретила певца Сила. Обладатель трех премий “Грэмми” не только предложил ей руку и сердце, но и официально удочерил Лени спустя несколько лет после ее рождения. В итоге дочка Клум стала называть Сила “папой”, а ее биологический отец не принимал никакого участия в воспитании дочери. Первая встреча Лени и Флавио состоялась только в 2018 году.