Игорь Суркис: Лобановский никогда ни на кого не кричал

27.01.2021, 15:26, Новости дня

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Президент футбольного клуба “Динамо” (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что бывший наставник команды Валерий Лобановский никогда не кричал на футболистов.

“Когда Лобановский пришел [в команду], он говорил: “Я же не буду ругаться с футболистами: плохо они сыграли или хорошо. Мы после каждой игры и тренировки вывесим тактико-тактические действия”. Сколько ТТД должен сделать нападающий, сколько – полузащитник, сколько – защитник, сколько – вратарь. Вот оно и висит”, – отметил Суркис.

По его словам, больше всех этой статистикой интересовался бывший игрок “Динамо” Валентин Белькевич.

“Был у нас футболист Валик Белькевич. Он первым делом забегал всегда и смотрел, сколько он сделал на тренировке. Это его больше всех интересовало. Если он видел, что сделал норму, – все, к нему не было ни одного вопроса, и он был очень доволен. Лобановский никогда ни на кого не кричал”, – подчеркнул Суркис.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью.

Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского “Динамо”, во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА. Эта организация включил его в десятку лучших тренеров всех времен.

Лобановский ушел из жизни 13 августа 2002 года.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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