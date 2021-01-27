Дела Майдана. Суд разрешил заочное расследование против экс-главы Минобороны

27.01.2021, 15:26, Новости дня

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Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра обороны Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел Украины и других высокопоставленных чиновников в организации с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышения власти и служебных полномочий, умышленных убийств и покушений, а также умышленных нанесений тяжких телесных повреждений.

Имя министра Офис генпрокурора не называет, но в период с 2012-го по 27 февраля 2014 года эту должность занимал Павел Лебедев.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

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