Актер Лахин из “Ликвидации” умер после заражения коронавирусом

27.01.2021, 15:26, Новости дня

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68-летний советский и российский актер Юрий Лахин умер 27 января. О его смерти в Facebook сообщил российский актер и режиссер Николай Коляда.

“Умер Юра Лахин”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2769828953278493&id=100007542463601

В комментарии изданию E1.ru Коляда рассказал, что накануне смерти Лахин “серьезно болел”.

По словам российской актрисы Ольги Битюцкой, речь идет о COVID-19. Она подчеркнула, что Лахин в конце декабря 2020 года после заражения коронавирусом был госпитализирован с осложнениями, а спустя месяц скончался.

Лахин родился в 1952 году в Запорожье. После его рождения родители переехали в Россию.

Артист известен по ролям в сериалах “Ликвидация”, “Молодежка”, “Вечный зов”, “Верни мою любовь”.

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