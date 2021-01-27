 

Актер Лахин из “Ликвидации” умер после заражения коронавирусом

27.01.2021, 15:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

68-летний советский и российский актер Юрий Лахин умер 27 января. О его смерти в Facebook сообщил российский актер и режиссер Николай Коляда.

“Умер Юра Лахин”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2769828953278493&id=100007542463601

В комментарии изданию E1.ru Коляда рассказал, что накануне смерти Лахин “серьезно болел”.

По словам российской актрисы Ольги Битюцкой, речь идет о COVID-19. Она подчеркнула, что Лахин в конце декабря 2020 года после заражения коронавирусом был госпитализирован с осложнениями, а спустя месяц скончался.

Лахин родился в 1952 году в Запорожье. После его рождения родители переехали в Россию.

Артист известен по ролям в сериалах “Ликвидация”, “Молодежка”, “Вечный зов”, “Верни мою любовь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / “Гарантирую новые выборы”. Лукашенко назвал условие перевыборов в Беларуси

08.12 / Борис Джонсон отправится в Брюссель в надежде выйти из тупика в переговорах по брекситу

25.01 / Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков

30.07 / Задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии

24.11 / ВОЗ озвучила новую версию по «нулевому» пациенту с COVID-19

21.10 / Стали известны подробности оставления матерью ребенка бездомным в Москве

18.11 / На Марсе найдены свидетельства возможного выживания микробов

30.11 / У Байдена подтверждены небольшие переломы

26.01 / Партия Зеленского потеряла несколько позиций в рейтинге популярности

01.09 / «Торг с Москвой или удар по имиджу НАТО» — эксперт объяснил, что стоит за сообщениями о шпионаже французского офицера в пользу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска