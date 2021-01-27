Кабмин Украины поддержал выплату компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию

27.01.2021, 15:26, Новости дня

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Кабинет Министров Украины поддержал решение о компенсации за повышение тарифов на услуги электроотопления на заседании 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

“Продолжаем реализацию нашей стратегии по преодолению тарифного кризиса и создание справедливых правил на рынке газа в восемь шагов. Правительство поддержало решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Важно, что это будет касаться также многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа”, – написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам принятия постановления.

Компенсации за тарифы на электроотопление будут начисляться автоматически, общая сумма выплат составит 1,4 млрд грн, подчеркнул он.

“РБК-Украина” со ссылкой на копию постановления правительства пишет, что компенсация полагается с 1 января 2021 года таким категориям потребителей:

проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену;

проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и которые на 31 декабря прошлого года имели право на пониженный тариф;

проживающим в негазифицированных многоквартирных домах, где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), имеющие на 31 декабря 2020 года право на пониженный тариф;

многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Размер компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода. Согласно документу, компенсация предоставляется в виде направления бюджетных средств поставщикам универсальных услуг с последующим их зачислением как частичную оплату за потребленную в первом квартале 2021 года электрическую энергию на лицевые счета потребителей.

Правительство Украины 28 декабря прошлого года пересмотрело тарифы на электроэнергию для населения и отменило с 1 января 2021 года льготную цену в 90 копеек за первые 100 кВт-ч электроэнергии. В предыдущий раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

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