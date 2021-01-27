 

Кличко допустил введение нового локдауна

27.01.2021, 15:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Об этом Кличко заявил во время брифинга, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Все мы очень устали от ограничений и все мы очень хотим вернуться к обычной жизни, но если сейчас мы потеряем контроль над ситуацией, неизбежным будет введение нового локдауна. Как это уже произошло в некоторых европейских странах”, – отметил он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране снова начали действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые были в декабре 2020-го. Кабмин планирует вернуть так называемый адаптивный карантин. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал Шмыгаль. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине к 27 января подтвердили 1 200 883 случаев заболевания, 980 085 с COVID-19 выздоровели, 22 202 – умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Верещук: Помните историю про Давида и Голиафа? У Голиафа тоже был высокий рейтинг, но он проиграл

29.09 / Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве

04.09 / Таможенники в Борисполе изъяли 46 гаджетов Apple у пассажира из ОАЭ

29.09 / “Это не новый курс Украины”. В “Слуге народа” отреагировали на заявления Фокина

22.09 / Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами

04.12 / По делу о взятках за киносъемки в Москве под домашний арест отправили замначальника РОВД

19.12 / Авиабазу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами

10.10 / Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов

23.07 / Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

01.07 / Во главе Совета ЕС Германия сделает всё, чтобы настроить Европу против США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска