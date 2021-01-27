Приключения «Красной шапки» и ОМОНа

27.01.2021, 15:20, Разное

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Режим привлекает к своей защите гопоту. Из субботних наблюдений за акцией в Красноярске.

Фото: Алексей Тарасов

Несколько снимков с субботней акции. Красная площадь Красноярска, начало событий. Вот человек — синяя куртка, красная шапка — прижался к полицейской цепи со спины, даже приобнял одного «космонавта». Он ничего не пытается полиции сказать, он нагнул голову, чтобы лучше слышать, что говорят ему.

Фото: Алексей Тарасов

Простояв так некоторое время, «красная шапка» лезет на крышу подсобки, ему помогают, подставляют плечо под его сапог. Это на втором снимке.

На крыше уже несколько таких же, как он, разве только помоложе (наша «шапка» отнюдь не юна). В остальном ребята там, на крыше, похожие — гопота в своей, кажется, не меняющейся веками униформе. Вы знаете эти штаны «Абибас», эти белые, пышной вязки смешные шапки, это быстрое и голосистое кривляние.

Фото: Алексей Тарасов Скриншот видео из соцсетей

К ларьку-подсобке с двух сторон примыкают полицейские цепи, но они на гопников — ноль внимания, они им не мешают.

Спустя некоторое время с этой крыши на головы летит «плитник» (бронежилет). Полицейского раздели? Откуда он у гопников? Его швыряют в толпу, когда в ней все смешались — и протестующие, и полиция. Позже «подментованная» гопота топчет «бронник» (а кому бы еще после этого позволили уйти?), вытирает о него ноги, потом, наглядевшись и осмелев, то же повторяют приличные мальчики — модно одетые студенты и старшеклассники.

Полицейский бронежилет. Скриншот из видео НГС24 Скриншот видео из соцсетей

Вот та же «красная шапка» незадолго до восхождения. Я видел, как провокатор буром пер на цепь полиции, тыкался в нее, толкал копов, обзывал их.

Но снять мне это не удалось, не пробился сквозь толпу, и это несколько скринов с видео, найденного мной позже в соцсетях. Менты разбитного персонажа не трогают. Его стыдят собравшиеся протестовать сограждане.

Скриншот видео из соцсетей

Когда он уже всех окончательно достает, прямо спрашивают у «космонавтов»: почему его не забираете?

Потом он уже как-то оказывается позади цепи и выслушивает (см. первый снимок), что ему скажут. Потом лезет на ларек.

Фото: Алексей Тарасов

Уже начались первые, пока локальные, потасовки с силовиками, но задержание вижу только одно, остальных отпускают. Студенту, потерявшему очки и ботинок, девушки помогают их найти.

На Красной площади Красноярска. Фото: Алексей Тарасов

Гопники тем временем слезают с крыши и шествуют вместе со всеми дальше — полиция ими не интересуется. Спустя полтора-два часа некоторые из них оказываются вместе с частью протестующих у краевого суда, другие — у мэрии.

Сейчас говорят, что силовики пошли на обострение после того, как в них полетели петарды, дымовые шашки, снег и лед. Немного не так.

Я как раз в эти минуты увидел давнего знакомого, и мы с ним, бывшим университетским преподавателем, стоим, обсуждаем осмысленность молодых лиц вокруг, когда в семи метрах от нас загорается первая дымовая шашка. Ее не кидали. Ее кто-то поджег и положил рядом с протестными рядами. До рядов полиции, застывших у дверей мэрии, — метров 25–30. И это происходит как раз в тот момент, когда эти ряды дождались усиления, перестроились и изготовились к атаке. Правда, почти сразу еще одна дымовая шашка полетела уже и туда. Вот и началось.

Возле мэрии Красноярска. Фото: Алексей Тарасов

Вопросы: почему провокаторы не были задержаны еще на Красной площади?

Откуда у них взялся бронежилет? Если они раздели полицейского — не повод ли это к задержанию?

Позже близкий к краевой власти тг-канал «Алюминиевые огурцы» опубликовал видео: схватка на Красной площади, в которой отчетливо видно, как одного полицейского цепляют руками за «бронник», тянут, трещит липучка креплений — парни вызволяли из сцепки голосящих женщин и девушек (удачно: они вышли). И что: его раздели — и ладно? Что-то такое и требовалось — для эскалации? Но там народ не повелся, еще было полно старшего поколения (которое вскоре замерзнет, не выдержит хождений по улицам и рассосется). А вот у мэрии все сложилось?

На Красной площади Красноярска. Фото: Алексей Тарасов

«Красной шапкой» полиция не заинтересовалась. Как и прочими кадрами вокруг него. Кто-то из доморощенных физиогномистов точно по их поводу прошелся: «Вы на их лица посмотрите. Там по 5–6 судимостей, но и дня в лагере не были. Это провокаторы».

На Площади Революции. Фото: Алексей Тарасов

У мэрии заинтересовались другими. После первой атаки на площади остались ботинки, шапки, продукты из магазина, втоптанные в брусчатку – то ли фарш, то ли филе куриное, уже цвета мостовой и лиц к тому времени. Впрочем, было ли у нас когда иначе: всегда первым страдает человек, не вовремя возвращающийся из магазина.

…Многие города РФ в минувшую субботу прошли инициацию, отметив, что у них впервые случилось такое «месилово» и «винтилово». В Красноярске впервые в новейшей истории это произошло в мае 2018-го. До этого суровая Сибирь к уличным политическим протестам всегда относилась терпимо, и здесь в последние десятилетия режим зубами без острой нужды не клацал; все изменилось 5 мая 2018 года на акции «Он нам не царь». Она проходила ровно по тому же сценарию и маршруту, что и в минувшую субботу.

Так вот, тогда, в мае 18-го года, за спинами омоновцев горожане впервые увидели в кожанке и темных очках нового начальника городского УВД (межмуниципального УМВД «Красноярское») Геннадия Березина. Он не местный, назначен сюда был за год до этого (прежде — руководящие должности в Белгороде, Ставрополье и Адыгее, с 2015 года Березин являлся замначальника — начальником полиции УВД по Центральному округу ГУ МВД по Москве, затем — начальник 7-го отдела Управления охраны общественного порядка столичного ГУ МВД). Он и командовал жесткими задержаниями.

Полковник Березин в штатском у здания мэрии. Скриншот видео из соцсетей

Сейчас город заметил его вновь. У мэрии. Снова в штатском, снова за спинами подчиненных, снова, можно предположить, те же команды на обострение и снова — силовое решение вопроса Не было бы этих команд — и акция, безусловно, закончилась бы вполне мирно.

И так же, как в мае 2018-го, вновь нет ясности с количеством задержанных. Тогда, как и сейчас, в краевой полиции один ответ: «Мы это не комментируем». ОВД-инфо сообщает сейчас о 38 задержанных в Красноярске, адвокаты говорят «Новой» о куда большем числе: 60 и даже 133; собственные подсчеты и видеозаписи с других точек тоже дают куда больше, чем 38 задержанных.

Но в мае 2018-го в ГУ МВД все же кратко прокомментировали события, отослав к размещенному в соцсетях видео, где молодой человек бросает георгиевскую ленточку возле урны: «Это чисто по-человечески возмутительно».

Я был очевидцем того эпизода. Когда остались почти одни дети — около сотни подростков, и число их постепенно уменьшалось с усилением дождя, — у стен Серого дома (краевой администрации) к ним подошли люди в штатском. В это время один из юношей влез вдруг толкать речь на скамью: «Мы должны сейчас сделать что-то, мы или расходимся, или делаем что-то!» И один из подошедших посоветовал оратору снять с запястья георгиевскую ленту: «Ее нужно носить на груди». Тут и публика заметила «путинский» символ, загудела. Парень, стоя на возвышении, ленту снял. Тот же, кто первым обратил внимание, подзуживая, крикнул: «Кидай». Юноша отпустил ее из рук, и она упала — действительно возле урны. А подошедшие стояли, посмеивались и снимали видео — потом и выложили его (на этом канале в ютубе была лишь одна эта запись).

5 мая 2018 года, за мгновение до провокации. На запястье правой руки оратора повязана георгиевская ленточка. Фото: Алексей Тарасов

Да, а как же эта лента оказалась на запястье у юноши? Мэрия не согласовала акцию «Он нам не царь», устроив на этом месте раздачу другими юношами и девушками в футболках «Единой России» как раз георгиевских лент. Какое-то время две акции соседствовали — вполне миролюбиво. Парню этому, как и многим другим, красотки эти ленты и навязали. Бинго.

5 мая 2018 года, народные гуляния у здания краевой администрации. Фото: Алексей Тарасов

Акция 23 января проходила под множеством камер. Нам уже рассказали, что нашли того, кто кинул бутылкой в полковника (оказался ранее отсидевшим), нам рассказывают, что пока безуспешно ищут того, кто распылил перцовый газ, отбивая своего товарища (отбил). Почему не сообщают о делах по поводу раздетого полицейского или поисках тех, кто зажег дымовые шашки и якобы спровоцировал насилие? Все события происходили в пространствах, нашпигованных уличными камерами, все соцсети полны видеосъемок.

Но гопота, пузырящаяся как в выкипающей кастрюле, пока растворилась.

«Маленькая девочка: Папа просил передать вам всем, что театр закрывается, нас всех тошнит». (Хармс).

Алексей Тарасов

Обозреватель

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