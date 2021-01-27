Названы прививки, которые должен сделать каждый взрослый человек

27.01.2021, 15:12, Разное

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Доктор медицинский наук Андрей Продеус пояснил о прививках, которые важно сделать взрослым. Их полный перечень соведущий программы «Жить здорово!» озвучил на своей странице в соцсети Instagram.

Первой в списке оказалась прививка от клещевого энцефалита, которая формально не включена в федеральный перечень. В то же время большинство людей вакцинируются, поскольку живут на территориях, где возможно заражение.

На сегодняшний день нет какого-то конкретного лекарства, которое бы помогло справиться с клещевым энцефалитом. Если взрослого или ребенка укусил клещ, а впоследствии произошло заражение, то надеяться нужно только на работу иммунитета. У трети пациентов с данным диагнозом наблюдаются довольно тяжелые последствия, есть и те, кто становятся инвалидами. В связи с этим сделать данную прививку необходимо всем.

В перечень попала прививка от бешенства, поскольку не исключены смертельные случаи. Болезнь является неизлечимой, все, кто подхватывает ее, имея слабый иммунитет, обречены на летальный исход.

Врач таже напомнил, что вакцинация не всегда обеспечивает полноценную защиту от той или иной патологии. С течением времени требуется делать инъекцию повторно, поскольку ослабевает память иммунных клеток.

Взрослым необходимо делать прививки от коклюша и столбняка. Первая болезнь опасна для детей в первые месяцы после появления на свет, поэтому взрослые, окружающие ребенка, должны вакцинироваться.