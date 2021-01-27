Дочь Бориса Грачевского исполнила предсмертную просьбу отца

27.01.2021, 15:12, Разное

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Дочь режиссера Бориса Грачевского Василиса исполнила предсмертную просьбу своего отца. Режиссер просил наследницу нарисовать его портрет. Девочка ждала, когда папа вернется из больницы, чтобы передать ему свою работу.

Вторая жена Бориса Грачевского Анна обнародовала фотографию рисунка 8-летней Василисы в разделе «Истории» в социальной сети Instagram. Девочка изобразила родителя на фоне гор в черной футболке и куртке.

Напомним, что создатель киножурнала «Ералаш» скончался на 72-м гожу жизни 14 января. Перед Новым годом Борис Грачевский и его третья жена Екатерина Белоцерковская заболели коронавирусом. Супруга режиссера перенесла болезнь в более легкой форме, а у кинодеятеля развилась пневмония. Когда он сделал КТ, то показало большое поражение легких. Несмотря на все усилия врачей, Грачевский впал в кому, из которой уже не вышел.



Изображение взято с: Instagram @anna_grachevskaya

На похоронах режиссера присутствовали его вторая и третья супруги. Вдова создателя «Ералаша» до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Практически каждый день Екатерина Белоцерковская приходит на могилу супруга. Первая жена Грачевского не пришла проститься с ним, вместе с дочерью она находится в Испании на отдыхе.

Источник: www.instagram.com