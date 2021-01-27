 

Михаилу Ефремову в тюрьме дали прозвище «дядя Миша»

27.01.2021, 15:12, Разное
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Осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову в тюрьме дали прозвище «дядя Миша». Заслуженный артист Российской Федерации проведет в местах заключения 7,5 лет.
Стали известны подробности жизни в местах лишения свободы актера Михаила Ефремова. В начале июня минувшего года его внедорожник, выехав на встречную полосу, врезался в фургон. Водитель ГАЗели от полученных во время аварии травм скончался на следующий день. Во время задержания оказалось, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. За содеянное звезда театра был осужден к 7,5 годам колонии.

Условия содержания и питание бывшего селебрити, как сообщают источники в его окружении, является приемлемым. Другие заключенные хорошо относятся к Ефремову, и он сам отлично ладит со всеми, не зазнаваясь и не вступая в конфликты. За добрый нрав и возраст более молодые сидельцы дали звезде прозвище «дядя Миша». Единственный дискомфорт, который ощущает в тюрьме артист, это необходимость просыпаться слишком рано.

Его день состоит из работы и отдыха, что именно входит в обязанности Ефремова, не уточняется. Он вполне мог освоить профессию пекаря, токаря, электромонтера или заняться пошивом одежды. Не трудился актер только во время болезни. Сейчас из-за карантина посещения заключенных близкими стали невозможными, поэтому встречается Михаил Ефремов только со своими юристами.

Источник: inforeactor.ru



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