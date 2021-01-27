Путин призвал сделать борьбу с коронавирусом совместной

27.01.2021, 15:00, Новости дня

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Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса, оказать помощь африканским странам, сообщил резидент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

«Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности… необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент уточнил, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации. «Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу», – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной. «Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы», – сказал он.

Путин отметил, что «эпидемия будет затягиваться, будет сохраняться, ее неконтролируемые очаги». «Она не имеет границ, для инфекции и пандемии границ не существует, поэтому нам нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций», – добавил он.

В ВОЗ ранее заявляли, что равный доступ к вакцинам от коронавируса в мире оказался под угрозой, поскольку бедные страны не могут начать вакцинацию населения, которая сейчас проводится в небольшой группе стран, прежде всего богатых.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Президент Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.