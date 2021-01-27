Путин указал на попытки цифровых гигантов в США грубо управлять обществом

27.01.2021, 15:00, Новости дня

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В Соединенных Штатах стерта грань работы цифровых гигантов, они пытаются грубо управлять обществом и ограничивают естественное право человека на выбор, сообщил президент Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

По словам президента, все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты. «Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Где грань между успешным глобальным бизнесом, с востребованными услугами и сервисами, с консолидацией больших данных, и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, … ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах», – добавил он.

Ранее в среду Совет Федерации принял заявление, из которого следует, что американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США.