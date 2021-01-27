Путин призвал избежать «мрачной антиутопии» в мире

27.01.2021, 15:00, Новости дня

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Кризис и противоречия в мире могут разрушить традиционные ценности и базовые свободы, сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-выступлении Всемирного экономического форума в Давосе.

В мире нарастают международные противоречия, что увеличивает вероятность столкнуться «с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», сказал российский лидер, передает ТАСС.

«Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», – указал Путин.

Президент отметил, что социальный и ценностный кризис оборачивается негативными последствиями в демографии, из-за чего человечество «рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки».

Также в ходе выступления Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости цивилизации.

Кроме того, российский президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз.