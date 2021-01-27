 

В военной части под Москвой обрушилась крыша

27.01.2021, 14:56, Разное
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Утром 27 января в здании автопарка на территории военной части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, передает Пятый канал. Сообщается о пяти пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной ЧП могло послужить скопление снега на крыше. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.



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