 

Политолог Алесин: Запад потерял рычаги давления на Лукашенко

27.01.2021, 14:56, Разное
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Алесин напомнил, что США и Евросоюз отказались признавать переизбрание Лукашенко на шестой срок. Тем самым Запад упустил возможность влиять на ситуацию в Белоруссии и теряет рычаги воздействия на президента республики, убежден эксперт.

Теперь Лукашенко может смело продлевать свои полномочия, констатировал аналитик. Алесин считает, что на радикальные политические реформы и реальное перераспределение полномочий президент уже не пойдет.

Эксперт упрекнул оппозицию за то, что она устранилась от обсуждения политических реформ. “Транзит власти целиком перешел под контроль Лукашенко”, – заявил он.

После публичной ссоры с Западом Лукашенко повернулся к Москве, отметил политолог. Он напомнил, что Россия осталась единственным поставщиком энергоносителей в республику и последним рынком сбыта для ее продукции.

“Лукашенко демонстративно показывает, что переориентируется на Россию”, – приводит мнение Алесина портал “Белорусский партизан”.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Оппозиция призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. Снизить накал протестов глава государства надеется с помощью политических реформ.

В начале февраля пройдет съезд Всебелорусского народного собратия. К концу 2021 года власти обещают представить проект новой конституции. Президент обещал перераспределить полномочия.



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