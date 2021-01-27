 

Скандалы: Особенности российского кризиса

27.01.2021, 14:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По итогам 2020 года продажи жилья в Москве побили все рекорды

Рецессия в экономике и падение доходов потребителей обошли стороной рынок элитного жилья Москвы. По итогам 2020 года продажи недвижимости класса «де-люкс» и «премиум» в столице обновили 6-летний рекорд, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. За год на рынке было заключено 1,3 тысячи сделок общей стоимостью 112 миллиардов рублей. В денежном выражении продажи выросли на 10% относительно 2019 года и на 45%, если сравнивать с показателем 2-летней давности.

Во втором квартале, на фоне обвала рубля и режима «нерабочих дней» продажи элитных квартир пережили провал. Но он оказался кратковременным, и был полностью компенсирован в конце года. В последние месяцы 2020-го продажи были «исторически рекордными», рассказывает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

В результате по итогам года «рынок элитной жилой недвижимости показал превосходные финансовые результаты, несмотря на все негативные последствия карантинных мер», добавляет он.

В максимально высоком ценовом сегменте (от 200 млн рублей) было продано 74 лота — на 8 меньше, чем в 2019-м, но почти вдвое больше, чем два года назад.

Самой популярной локацией среди покупателей стал район Дорогомилово, где в 2020 году была заключена каждая четвертая сделка на рынке элитной жилой недвижимости. За год его доля в структуре спроса выросла на 19%. На втором месте с небольшим отрывом расположился Пресненский район (23%), на третьем месте — Раменки (8%).

Средняя цена на рынке элитной недвижимости достигла 5-летнего максимума: премуим-класс подорожал на 15% за год, до 696 тысяч рублей за кв м. В сегменте «де-люкс» рост составил 18%, до 1,362 тысячи рублей за кв м.

«Рост цен наблюдался на протяжении всего года и ускорился в последние месяцы на фоне сокращения объема предложения», — констатирует Knight Frank.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Юрий Лоза назвал “странноватой” идею сделать кулоны с прахом Легкоступовой

28.10 / Новикова узнала о романе Жигунова с Ворожбит из СМИ

14.01 / Навальный пересек границу

05.11 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

11.10 / «Зря вы хрюкаете!»

05.12 / Эксперт рассказал об опасностях «сверхраспространителей» коронавируса

11.01 / Мнение: Вольтман за Сталина

16.10 / Озвучен мрачный прогноз из Роспотребнадзора по коронавирусу в России

02.12 / Ученые: Уровень похмелья не зависит от количества спиртного

16.11 / Мнение: Настоящий дурак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска