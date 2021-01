Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО

27.01.2021, 14:32, Новости дня

39-летняя американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вместе с партнером Картером Реумом. Об этом она рассказала 26 января в подкасте The Trend Reporter with Mara, пишет таблоид US Weekly.

Хилтон подчеркнула, что уже завершила процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток, назвав ее непростой.

Знаменитость подчеркнула, что вместе со своим партнером уже обсуждает имя для будущего ребенка и детали предстоящей свадьбы.

В августе 2020 года Хилтон рассказала, что несколько лет назад заморозила яйцеклетки, чтобы без спешки подобрать достойную кандидатуру на роль отца для своих детей.

В настоящее время Хилтон встречается с американским бизнесменом Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года.

