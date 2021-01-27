Лондон продавал оружие большинству стран из своего же списка ограничений

27.01.2021, 14:24, Новости дня

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Как выяснили эксперты, Великобритания выдавала лицензии на продажу оружия почти 80% стран из тех, которые сам Лондон причисляет к нарушающим права человека, пишет The Guardian. Причём, например, Пакистану продавали детали самолётов, полицейские щиты и сотни снайперских винтовок, несмотря на предупреждение, что Пакистан ущемляет гражданское общество и свободу самовыражения, а также угрожает меньшинствам.



Reuters

Эксперты из группы «Против вооружённого насилия» выяснили, что британские чиновники за последние пять лет дали добро на продажу оружия почти 80% стран из списка тех, кого Лондон считает виновными в нарушениях прав человека или других преступлениях. Как поясняет The Guardian, это 58 стран из 73, на которых есть те или иные ограничения: от эмбарго до торговых санкций.

Все эти продажи проходили в рамках закона, однако эксперты отмечают, что,получается, правительство систематически игнорирует ситуацию с правами человека в стране, раз продаёт ей оружие.

Пять стран из этого списка — ключевые покупатели британской оборонной промышленности: Бахрейн, Бангладеш, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия. Они же входят в список 30 стран, где нарушаются права человека.

Например, Великобритания продала Пакистану детали самолётов, полицейские щиты и сотни снайперских винтовок, несмотря на предупреждение Министерства иностранных дел, что Пакистан усилил давление на гражданское общество и свободу самовыражения, а также угрожает меньшинствам.

3 тыс. автоматов были проданы Кении в 2017 году, хотя Amnesty International за год до этого обвиняла силы безопасности страны в исчезновении людей, внесудебном преследовании, пытках и безнаказанном убийстве как минимум 122 человек.

Экспортную лицензию на поставку прицелов для оружия на сумму £290 тыс. получила в начале 2020 года Нигерия, а позже там были убиты десятки человек во время массовых протестов из-за коррупции в полиции.

Великобритания разрешила поставку оружия в Китай на миллионы фунтов стерлингов, в основном военные радары для военно-морского флота. При этом Китай постоянно обвиняют в ущемлениии прав уйгуров, а британские моряки считают Китай угрозой для себя.

Как отмечают эксперты, детали этих сделок были скрыты от общественности и завуалированы, так что независимый наблюдатель не сможет понять, в чём их цель.

В свою очередь, британское правительство всё отрицает и заверяет, что все лицензии выдавались после тщательного анализа, пишет The Guardian.