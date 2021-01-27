День республики в Индии фермеры отметили массовыми протестами

27.01.2021, 14:24, Новости дня

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В Индии не утихают протесты фермеров, которые вышли маршем даже в национальный праздник. Как поясняет местный корреспондент, уже многие годы доходы работников сферы падают, а между тем в сельском хозяйстве занято 40% работоспособного населения страны, передаёт France 24.

После периода, когда правительство игнорировало протесты, оно пошло на переговоры. Но после 11 раундов ни одна сторона не согласилась с другой, всё ещё нет консенсуса. Зарплаты и доходы фермеров сокращаются уже на протяжении десятилетий, и, более того, последние годы Индия переживает инфляцию, а зарплаты всё те же.

Нужно помнить, что около 40 процентов индийцев заняты в сельском хозяйстве, так что представьте, сколько людей от этого страдает в стране с населением 1,6 миллиарда человек.

Напряжённость вокруг фермерского вопроса уже давно растёт. И в прошлом году был издан закон, который открывал сектор сельскохозяйственной продукции свободному рынку. Тогда было много недовольства. И эти фермеры опасались, что им конец.

Так что фермеры больше так не могут. С 26 ноября они протестуют у границы и будут продолжать. Следующий шаг — марш к парламенту, назначенный на день объявления бюджета. Так что в ближайшее время заканчивать протест мы не собираемся.

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.