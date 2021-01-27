Назван фрукт, который не рекомендуется есть натощак

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27.01.2021, 14:18, Разное
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Медики назвали фрукт, который не рекомендуется есть утром натощак. Бананы являются очень питательными, в них содержится множество витаминов, но от данного продукта нужно отказаться за завтраком по ряду причин.
Если съесть банан утром, то произойдет скачок уровня сахара в крови и кислоты в организме. Этот фрукт быстро заряжает энергией, но такое состояние длится не очень долго. Вскоре после употребления банана натощак человек почувствует усталость.

Данный фрукт на четверть состоит из сахара, поэтому утром произойдет повышение инсулина. Спустя некоторое время уровень данного гормона резко упадет, и человек почувствует голод.

В бананах содержится калий и витамин В6, которые усваиваются организмам только в сочетании с иными веществами. Если человеку хочется съесть данный фрукт на завтрак, то небольшое количество можно добавить, например, в мюсли.

Источник: ufatime.ru



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