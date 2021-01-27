 

Константин Кинчев записал сольный альбом «Белый шум»

27.01.2021, 14:18, Разное
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Константин Кинчев записал свой сольный альбом с названием «Белый шум». До начала продаж двойного диска лидера легендарной рок-группы «Алиса» осталось меньше недели.
Константин Кинчев начал свою музыкальную карьеру в далеких 1970-х годах. Рок-группа «Алиса», которую он возглавляет с 1980-х, была одной из самых популярных в Советском Союзе. Сейчас 62-летний музыкант и автор песен решил представить публике собственный сольный проект «Белый шум». Пластинка выйдет в продажу только по предварительному заказу на одной из интернет-платформ по краудфандингу с 1 февраля.

В комментарии артист высказал свою любовь группе, с которой связал всю жизнь. Со слов Кинчева, в творчестве «Алисы» всегда превалировала черно-красная тема, в то время, как новая работа демонстрирует иной настрой. В нем меньше тенденциозности, прямолинейности и дидактичности, диск сам автор характеризует, как более спокойный. В «Белом шуме» отражены переживания рокера, он не связан с движением и предупреждениями об опасностях мира, как это было в предыдущих песнях.

Музыкант стремится передать ту пульсацию, с которой он жил все время записи новой работы. Стоит отметить, что с 1992 года Константин Кинчев крестился во время посещения Иерусалима. Духовный след получили с тех пор все его композиции, в 2007 году за вклад в работу с молодежью артиста наградили знаком Святой Татьяны.

Стоит отметить, что во время одного из концертов в конце 90-х произошел скандал, связанный с влиянием творчества Кинчева на юных поклонников. Из-за того, что фанаты долгое время проживали в подъезде звезды, соря и справляя нужду прямо там, артист со сцены заявил, что устал петь «для ….свиней». Позже рокер извинился за резкое высказывание, однако его творчество стало менее категоричным и эпатажным. По признанию музыканта, он хочет в корне изжить грех бескультурья. Служение Господу Кинчев сравнил с ростком, дающим ему сил.

Источник: www.nashe.ru



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