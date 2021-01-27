Андрей Малахов рассказал о развивающих занятиях своего 3-летнего сына Саши

27.01.2021, 14:18, Разное

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Впервые Андрей Малахов стал отцом три года назад. В одном из интервью журналист пояснил о том, какие развивающие занятия посещает его сын Саша.

Наследника Андрею Малахову подарила его супруга Наталья Шкулева. Знаменитая пара не показывает Сашу поклонникам, но с удовольствием о нем рассказывает. Телеведущий прокомментировал увлечения 3-летнего ребенка, пояснил о том, как он проводит с семьей выходные и о необычных игрушках сына. Александр посещает танцы, но, звездному отцу кажется, что он от них не в восторге. Кроме этого, ребенок занимается английским языком, музыкой, лепкой и рисованием, а также логическим мышлением и математикой.

У сына Шкулевой и Малахова очень интересные любимый игрушки это медвежонок по имени Пух, Сова и плед, который Саше дали во время выписки в роддоме. Телеведущий не может объяснить, почему сын так полюбил эту вещь и ни за что не хочет с ней расставаться. У Андрея Малахова есть собственный субботний ритуал, к которому он приобщил 3-летнего Сашу. Утром отец с сыном идут в бассейн, после чего лакомятся капучино и едут на дачу в гости к бабушке и дедушке.