«Пассивная вакцина» предотвратила 100% случаев COVID-19 с симптомами – предварительные данные

27.01.2021, 14:16, Разное

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Что это за коктейль

В состав коктейля (препарата REGEN-COV) входят два вида моноклональных антител – касиривимаб и имдевимаб. Это искусственно созданные антитела, разработанные для нейтрализации коронавируса (то есть, это нейтрализующие антитела). Они связываются с шиповидным белком SARS-CoV-2, который играет ведущую роль в инфицированием вирусом клеток. Ранее исследования, опубликованные в Science, показали, что эти антитела не стимулируют появления новых мутаций коронавируса.

REGEN-COV в ноябре 2020 года получил в США экстренное разрешение на использование в лечении COVID-19 легкой и средней тяжести. Исследование на амбулаторных пациентах показало, что антитела более эффективны, если их назначают на ранних стадиях болезни пациентам с большой вирусной нагрузкой и не выработавших собственные антитела.

Что показало исследование

Исследование третьей фазы, в котором REGEN-COV применяется для профилактики COVID-19, проводится совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США. В настоящее время оно продолжается. Компания-производитель представила данные, которые получены на 408 добровольцах с высоким риском заражения COVID-19. Участники исследования проживали в одной квартире с инфицированными людьми. Окончательные результаты исследования ожидаются к концу первого квартала этого года.

Примерно половина участников исследования получила коктейль из антител (1,2 грамма), а остальные – плацебо. В группе плацебо, которая включала 223 человека, симптомы COVID-19 с положительными тестами на вирус были у восьми человек. Бессимптомная инфекция, подтвержденная ПЦР, развилась у 23 из них. Ни у одного из добровольцев, получивших лекарство, инфекция с симптомами не развилась. Положительные тесты на коронавирус при отсутствии симптомов были у 10 из них – то есть, риск был примерно в два раза ниже.

У инфицированных добровольцев из группы плацебо максимальный уровень вирусной нагрузки был в среднем более чем в 100 раз выше, чем у тех, кто получил антитела. Инфицированные люди, прошедшие профилактическое лечение настоящим препаратом, выделяли вирус не дольше недели, а около 40% участников из группы плацебо – в течение 3-4 недель.

Побочные явления чаще встречались в группе плацебо – 18% против 12%. Ученые объясняют это негативным воздействием вируса на людей, которые не получили коктейль из антител.

Пассивная вакцинация

«Эти данные показывают, что использование REGEN-COV в качестве пассивной вакцины может уменьшать передачу вируса и снижать вирусную нагрузку у тех, кто был инфицирован», – сказал Джордж Янкопоулс (George D. Yancopoulos), главный научный сотрудник Regeneron.

Янкопоулс отметил, что даже на фоне увеличения доступности обычных вакцин сотни тысяч людей заражаются каждый день при близком контакте. Коктейль антител мог бы помочь разорвать цепочку распространения инфекции. Кроме того, такой препарат мог бы помочь людям с ослабленным ответом на введение обычных вакцин и тем, кто не может привиться.

Препарат предупредил COVID-19 у людей, которые контактировали с инфицированными

По предварительным данным, препарат бамланивимаб эффективен в профилактике COVID-19 с симптомами.

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REGEN-COV вводится инъекционно, а не при помощи внутривенного вливания, что делает его использование проще по сравнению с другими препаратами, содержащими антитела.

Ранее компания Eli Lilly сообщила о положительных результатах исследования своего препарата на основе моноклональных антител, бамланивимаба. Исследование проводилось в домах престарелых. Согласно их данным, бамланивимаб предотвратил COVID-19 с симптомами у 80% жителей и 60% работников этих заведений. Этот препарат назначают в форме внутривенных вливаний.