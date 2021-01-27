 

Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ

27.01.2021, 14:06, Новости дня
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Совет Федерации на заседании в среду единогласно ратифицировал внесенное президентом Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

За ратификацию соглашения проголосовали 148 членов Совета Федерации, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что продление «открывает возможность для дальнейшего продолжения диалога по вопросам стратегической стабильности и безопасности, в которых РФ и США играют ключевую роль в мире, открывает возможность для дальнейшего диалога», передает РИА «Новости».

Во вторник президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.

В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись РФ и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ. 



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